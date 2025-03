Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna ad attaccare Helena Prestes, Signorini tuona: “Sii obbiettiva”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello c’è stato un nuovo attacco di Beatrice Luzzi nei confronti di Helena Prestes. L’opinionista ha accusato la modella brasiliana di voler mettere in cattive luce Lorenzo Spolverato nel corso della lite avvenuta alla gita fuori porta con Shaila Gatta. La donna ha poi aggiunto le seguenti parole: “Ha fatto un teatrino, invece di argomentare con Shaila. Ti sei alzata e te ne sei andata. Tu hai tre reazioni: o te ne vai, ho dici parolacce o ti metti a piangere.” A questo punto, è intervenuto Alfonso Signorini per smentire Beatrice Luzzi. Il conduttore del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Helena fa molto di più non si limita a questo. Shaila ha provocato come Helena. Dici che in lei non c’è stata un’evoluzione, altri concorrenti ti sembrano evoluti?”

Alfonso Signorini prende le difese di Helena contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Beatrice Luzzi pur riconoscendo ad Helena delle qualità è rimasta ferma nella sua posizione. L’opinionista del Grande Fratello ha dichiarato: “Non ho visto un’evoluzione nella capacità di confrontarsi”. Di qui, è arrivata la reazione di Alfonso Signorini che ha tuonato: “Sii obbiettiva”. Insomma, l’attrice e seconda classificata nella scorsa edizione del reality show non sembra avere a genio la modella brasiliana. Solo il giorno prima, la donna aveva screditato Helena Prestes a televoto aperto, postando una lunga storia sul suo profilo Instagram. In quell’occasione, l’attrice aveva accusato la protagonista di questa edizione del programma di usare insulti sessisti nei confronti delle altri donne presenti nel gioco. Sembra che Beatrice abbia un po’ un accanimento nei confronti della donna.