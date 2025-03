Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora contro Helena Prestes: “Offende con gravi insulti”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Beatrice Luzzi è l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello. Nel corso delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini, la donna ha dimostrato di avere una specie di accanimento nei confronti di Helena Prestes, alla quale non ha mai risparmiato giudizi spesso ingiusti. Anche nel corso dell’ultima diretta, Beatrice Luzzi si è scagliata contro la modella brasiliana, rea di essere entrata in crisi per non aver vinto il televoto flash per la seconda finalista. Nel corso delle ultime ore, l’opinionista è tornata a far parlare di sé, rispondendo ad alcune domande sul suo profilo Instagram. Beatrice Luzzi è tornata a commentare Helena Prestes, che è attualmente al televoto eliminatorio con Zeudi, Chiara, Maria Teresa e Mattia. Un commento che in breve tempo ha suscitato l’indignazione da parte del popolo social.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna ad attaccare Helena Prestes

Non c’è pace per Helena Prestes. Beatrice Luzzi è tornata ad attaccarla attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, dove ha risposto ad una domanda da parte di un fan. Alla domanda, perché si accanisce sulla modella brasiliana, l’opinionista del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Helena è ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto ed ad offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne nella casa.” Finita qui? No, perché la donna ha poi scritto che Helena non rappresenta un modello di donna libera. Neanche a dirlo, il commento ha suscitato le ire dei fan della modella, i quali ritengono che sia scorretto che un’ opinionista attacchi una concorrente attualmente al televoto solo per metterla in cattiva luce.