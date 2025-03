Grande Fratello, Beatrice Luzzi: “Avete pagato il pubblico?” Alfonso Signorini la zittisce

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 13 marzo è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la nuova diretta del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini. Grande protagonista della serata è stata Beatrice Luzzi, la quale si è resa protagonista di un faccia a faccia con Stefania Orlando nello studio. Le due donne hanno dimostrato di non andare per nulla d’accordo, tanto da lanciarsi accuse a viso aperto. Una discussione che ha visto anche l’intervento di Cesara Buonamici, che ha preso le difese di Stefania Orlando, accusando la sua collega opinionista di non essere così imparziale. Il volto storico del Tg5 ha dichiarato le seguenti parole: “Beatrice non c’è nulla di personale, sto con Stefania perché io non sopporto di usare il disprezzo umano verso quelli che hanno un’opinione diversa dalla tua, a me questo non mi piace assolutamente, per niente”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Alfonso Signorini hanno avuto un botta e risposta

Nel corso della diretta di ieri 13 marzo del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricevuto critiche da parte di Cesara Buonamici, che l’ha accusata di non essere del tutto imparziale quando si tratta di giudicare i concorrenti. Finita qui? No, perché l’opinionista è stata protagonista di un botta e risposta con Alfonso Signorini. La donna si è lamentata del pubblico, che le avrebbe applaudito contro: “Lo avete pagato?”. Di qui, è arrivata la risposta del conduttore, che ha detto: “Non credo, il pubblico è libero di esprimere le proprie opinioni attraverso gli applausi.” Ma Beatrice non è apparsa così d’accordo, suscitando la risposta immediata di Signorini che l’ha zittita: “Pensi che non sia così? L’anno scorso ti piaceva così tanto il pubblico.”