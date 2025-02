Grande Fratello, Alfonso Signorini smaschera le bugie di Shaila Gatta: che figuraccia in diretta!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello che ha visto grande protagonista Shaila Gatta. Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha mostrato in diretta l’articolo di Fanpage sull’ex velina di Striscia La Notizia e la bugia che ha raccontato a Lorenzo Spolverato riguardo le parole che il conduttore le aveva rivolto in confidenza. Shaila Gatta aveva chiesto ad Alfonso Signorini se era volgare come sostenuto dal resto dei concorrenti del Grande Fratello. In quell’occasione, il presentatore aveva risposto affermativamente. Peccato che Shaila Gatta una volta tornata in casa ha detto a Lorenzo Spolverato tutt’altro sull’episodio. Alfonso Signorini a questo punto ha chiesto una spiegazione all’ex velina di Striscia La Notizia sul perché abbia raccontato una bugia, tanto da dirle: “Lorenzo faceva i suoi sogni. Non gliene fregava niente. Ma tu ti sei fatta un mondo. Io ti ho detto per me sì, quello ti ricordi almeno?”

Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto fare una figuraccia a Shaila Gatta

Alfonso Signorini ha fatto fare una figuraccia a Shaila Gatta in occasione dell’ultima diretta del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia La Notizia a questo punto ha commentato la clip riassuntiva, dicendo: “Mi sono flashata”. Parole che tuttavia non sembrano essere state credute da Alfonso Signorini. A fine diretta, la compagna di Lorenzo Spolverato si è sfogata su quello accaduto in diretta, dichiarando in questo modo: “C’è un accanimento. Voglio fare uscire me..da da me e Lorenzo. Non ne esco di me.da, ma che ne sanno loro di quanto ci mettiamo in discussione.” Insomma, Shaila Gatta continua ad essere l’assoluta protagonista di questa edizione del reality show tra cadute di stile, figuracce e trionfi.