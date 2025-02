Grande Fratello, Alfonso D’Apice in crisi con Chiara Cainelli: “Sentito in difetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La relazione tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sembra procedere a gonfie vele all’interno della casa del Grande Fratello. Ma l’incontro tra la concorrente e sua madre ha fatto sprofondare Alfonso in crisi. Il napoletano infatti ha ammesso le seguenti parole: “Non volevo iniziare una storia d’amore subito”, ammettendo di sentirsi spiazzato dall’accelerazione del loro rapporto. Alfonso inoltre ha detto che l’unica suocera che ha conosciuto è stata quella di Federica. L’uomo ha fatto riferimento alla lunga storia d’amore avuta con l’ex protagonista di Temptation Island. Il concorrente del Grande Fratello ha dichiarato con un velo di malinconia: “Mi sono sentito quasi in difetto.” Nonostante questo, Alfonso si è dimostrato felice dell’incontro con la madre di Chiara anche se venga assalito da mille domande.

Grande Fratello: Alfonso D’Apice ha un momento di difficoltà

Alfonso non può fare a meno di domandarsi se la relazione con Chiara potrà avere futuro una volta usciti dal Grande Fratello. Il pensiero di una possibile rottura preoccupa il napoletano non ancora ristabilito dalla fine della storia d’amore con Federica. A sostenerlo in questo momento d’incertezza c’è stato Javier che ha tentato di rassicurarlo. L’argentino crede che sia naturale che Alfonso stia ripensando alla sua relazione passata in un contesto dove i sentimenti vengono amplificati. Javier infatti ha cercato di rassicurarlo: “Questi sono momenti che sei obbligato ad attraversare non stai facendo un torto a nessuno.” Alfonso sembra combattuto tra ciò che sente per Chiara e il peso del passato. Il napoletano ha concluso, dicendo che con la trentina è talmente tutto bello da aver paura di quello che sarà.