Grande assente nel ritorno in TV dei Cesaroni! L’annuncio di Claudio Amendola

Grande assente nel ritorno in TV dei Cesaroni! L’annuncio tramite social arriva proprio dal protagonista, Claudio Amendola che svela le novità del cast della nuova attesissima edizione della serie Cult di Canale 5 “I cesaroni”. I Fan ricorderanno che al termine della quinta stagione de “I Cesaroni“, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci lasciò la serie per trasferirsi a New York, lasciando sempre una porta aperta sul possibile ritorno. Con lei andò via anche Eva interpretata da Alessandra Mastronardi. Le due coppie amatissime, quella di Giulio e Lucia e quella di Marco ed Eva era cosi svanite nel nulla dopo aver fatto sognare i Fan. Giulio Cesaroni nella sesta ed ultima stagione iniziò una relazione con Sofia Scaramozzino.

Senza ombra di dubbio il personaggi più atteso della settima stagione sarebbe dovuto essere proprio quello interpretato da Elena Sofia Ricci che in un primo momento, alla notizia di un sequel della serie TV Mediaset si era mostrata assolutamente entusiasta: “Sono felice per la nuova stagione dei Cesaroni, proprio per questo non posso ancora aggiungere altro“. Parole che avevano lasciato più di qualche speranza tra i fan.

Pochi giorni fa è arrivata la smentita di Claudio Amendola: “Giulio torna solo, è l’unica cosa che posso anticipare“. E sul personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci dichiara “Lucia non ci sarà, anche se era una grande protagonista della serie. Il suo spirito sarà intorno a noi e i telespettatori non rimarranno delusi, perché ci saranno tutti i personaggi maschili”. Indiriettamente ha confermato che anche Alessandra Mastronardi al momento non ha confermato la sua presenza, invece la presenza dell’amatissimo Matteo Branciamore a questo punto sarebbe confermata.

“Ci son cascata di nuovo!” L’ammissione di Elena Sofia Ricci

Se da un lato rinuncia ai Cesaroni, Elena Sofia Ricci dall’altro informa tutti i fan di un’altra seguitissima serie. Rai 1 presto avrà nuovamente l’attrice nella seguitissima serie “Che Dio ci Aiuti“. Elena Sofia Ricci tornerà a vestire i panni di Suor Angela, come ha annunciato lei stessa sui social con la frase “Ci sono cascata di nuovo”.