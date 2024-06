Gradinata Est Manfredonia: “Manteniamo alto il nostro entusiasmo”

“La squadra di ieri non è quella di oggi…forza Manfredonia forza”

Diceva così una vecchia scritta sul muro del vecchio Miramare.

Da queste parole vogliamo ripartire, da queste parole dobbiamo ripartire.

Tutti insieme!

Tutti aspettano riconferme o bombe di mercato.

Fino al primo giorno di luglio, data in cui aprirà ufficialmente il calcio mercato, sentiremo parlare solo di accostamenti o accordi.

Le prestazioni dell’anno scorso non saranno mai dimenticate ma non fossilizziamoci sul singolo, prima di ogni cosa deve esserci l’amore per la maglia e per la città .

Calciatori, allenatori e presidenti passano, come sempre, il calcio è questo.

Chi di dovere lavora per noi, chi di dovere dovrà tenere alto il nostro nome, allestendo una squadra degna della nostra piazza.

Chi di dovere già è al corrente di tutto questo!

Manteniamo alto il nostro entusiasmo, partiamo da un vecchio slogan e da questa foto.

Partiamo da un padre che tiene sulle spalle il proprio figlio, tra fumogeni e bandiere.

Al momento difendiamo la nostra passione, restando sempre vigili , non uscendo mai dal ruolo di tifosi!

Noi siamo questo.

Non dimentichiamolo mai.

“Perché in fondo lo squadrone siamo noi”

GRADINATA EST MANFREDONIA