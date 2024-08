Golden Hour by Maiorano Boutique Hotel: dal 13 al 16 agosto

Golden Hour by Maiorano Boutique Hotel: dal 13 al 16 agosto

Dal 13 al 16 agosto, vivi l’esperienza più esclusiva dell’estate al Maiorano Boutique Hotel!

Lasciati incantare dalla magia del tramonto, goditi deliziosi aperitivi e cocktail raffinati in un’atmosfera rilassante e unica. La musica live renderà la tua serata ancora più speciale.

“Golden Hour” è l’appuntamento ideale per chi cerca un momento perfetto in un luogo esclusivo, non perdere l’occasione di farne parte!

Ingresso libero.

☎️ 0884 195 2256 | 📲 345 870 4031

📍 Viale Eunostides, 20, Manfredonia