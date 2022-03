Gli usano bloccano le importazioni di petrolio e gas russo, un altro duro colpo economico per la Russia.

Ennesimo duro colpo per la Russia di Putin da parte degli USA che da oggi bloccano le importazioni di petrolio russo, gas e carbone.

Joe Biden dichiara a seguito della decisione: “Il popolo americano darà un altro potente colpo, non vogliono sovvenzionare la guerra di Putin”. “L’Ucraina non sarà mai una vittoria per Putin”.