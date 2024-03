Gli outfit uomo casual: a cosa fare attenzione per non commettere errori

L’outfit casual maschile è quello con il quale non si sbaglia mai, a metà strada tra comodità e stile e dunque ideale per sentirsi adeguati a diversi tipi di situazioni. Quando si parla di look casual si fa riferimento alla scelta di indumenti comodi, magari non adatti per occasioni formali, come incontri di lavoro o cerimonie, ma che bene si adattano a diverse occasioni nel corso della settimana.

Ognuno ama essere casual a proprio modo: c’è chi non toglierebbe mai di dosso maglie comode e piacevoli, come le felpe di Estasi Fashion, abbinate magari agli intramontabili jeans e chi, invece, sceglie i pantaloni chino per essere fashion senza rinunciare alla comodità.

Ognuno mixa gli elementi a proprio modo, ma come essere sicuri che il risultato sia sempre ottimale? Vediamo come “costruire” una proposta casual senza sbagliare: ecco alcuni consigli preziosi per vestire nella quotidianità in modo né troppo ordinario né troppo formale.

Look casual: consigli e dritte di stile

Capi versatili, funzionali, comodi, resistenti e di qualità, è questo il vero segreto che serve per creare un look casual ben fatto che possa, in base alle occasioni, essere anche chic. Jeans, camicie, pantaloni chino, t-shirt, giacche e scarpe sportive sono gli elementi preponderanti ma come accostarli nel migliore dei modi?

Il jeans è uno di quei capi intramontabili tanto nel guardaroba della donna che dell’uomo ma va saputo scegliere, evitando esagerazioni e potendo creare abbinamenti che sono degni di nota anche per un aperitivo o per un incontro di lavoro che non si svolge magari in ufficio.

Con il denim non si sbaglia mai, ma è preferibile scegliere quello scuro, ordinato e pulito. In questo modo si può abbinare anche una camicia, meglio se questa non supera mai i fianchi o le tasche del pantalone e una cintura che aggiunge un tocco di classicità.

E per chi non ama il denim? Il pezzo forte sono i pantaloni chino da uomo, ormai popolarissimi tra chi ama vestire casual ma con un tocco di chic, ideale per sostituire pantaloni fatti su misura o tagliati, perfetto da accoppiare con camicia, giacca e mocassini. Spazio ai colori neutri come un bel grigio da abbinare a scarpe color cioccolato. Per gli uomini che non resistono al fascino della cintura, attenzione ai dettagli: sottilissima e dello stesso colore delle scarpe.

Gli errori da evitare

Quando si crea il proprio outfit, ci sono degli elementi che andrebbero evitati. Casual, infatti, non significa poter indossare a caso ciò che capita. Anche vestire in modo comodo e giornaliero ha le sue regole.

Tra queste, ad esempio, è bandito indossare maglie con le stampe, magari divertenti, con i cartoni animati o dei super eroi. Spesso si commette l’errore di pensare che in questo modo si può sembrare più giovani ma è bene ricordare che ogni età ha il suo stile.

Altra cosa da non fare mai è abbinare le scarpe nere con calzini bianchi, davvero una stonatura imperdonabile al pari dei calzini indossati con i mocassini, questi richiedono rigorosamente la caviglia nuda, al massimo, quindi, sono concessi i fantasmini che devono essere però davvero invisibili agli occhi degli altri.