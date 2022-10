Gli orari del Cimitero di Manfredonia. La situazione dei nuovi loculi

Da oggi e sino al 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, il Cimitero osserverà l’orario d’ingresso continuato dalle ore 7 alle 18 per consentire ai cittadini, anche ai fuorisede, di poter onorare i propri cari. Nella giornata di ieri mi sono recato personalmente con gli Assessori Basta e Palumbo e con l’Ing. Giuliani per verificare lo stato di avanzamento di alcuni importanti azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale volti a migliorare la capienza, la fruibilità ed il decoro del Cimitero.

Svolti diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, terminati i lavori e già fruibili i 100 loculi per le “morti recenti”, sbloccata la graduatoria e l’utilizzo di 340 loculi relativi al bando fermo da diversi anni, in fase di completamento la copertura del cinerario, assegnata una unità lavorativa dedicata quotidianamente alla manutenzione del verde e del decoro.

In cantiere vi sono i progetti di ampliamento cimitero ormai vicino alla saturazione, la revisione del piano regolatore cimiteriale per la costruzione di nuove tombe e loculi,rimettere a bando i suoli delle tombette assegnate e non realizzate, la risoluzione dell’annosa vertenza in atto con le Confraternite, un bando per assegnare a privati un’efficiente gestione dei servizi del Cimitero consentendo al Comune di non gravarsi dei costi come quello di manutenzione e trarre benefici anche per i cittadini/utenti.

Al netto di queste situazioni meramente amministrative e “terrene”, ricordiamoci di portare tutto l’anno un fiore, un cero, una preghiera ai nostri cari defunti.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia