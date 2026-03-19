Gli eventi di primavera a Peschici

A PESCHICI SBOCCIANO GLI EVENTI CON “BENEDETTA PRIMAVERA” 2026

A Peschici, da venerdì 20 marzo a venerdì 19 giugno 2026, primeggerà “Benedetta Primavera”, un cartellone articolato e variegato che integra cultura, musica, sport, enogastronomia e tradizione. Anche questa III edizione è promossa dal Comune di Peschici, in sinergia con la scuola, le associazioni, le parrocchie, i gruppi spontanei ed altre entità attive, impegnati a fare rete e sistema con l’ente per permettere di convogliare nel modo più efficace risorse, capacità intellettuali, organizzative e strutturali verso una mission unica: non una semplice “etichetta”, ma un progetto che li sostiene e li coordina, garantendo un’offerta armonica e senza sovrapposizioni. Una programmazione pianificata per la destagionalizzazione turistica e il rafforzamento del tessuto sociale che rappresenta un investimento strategico per il territorio.

“La primavera è la stagione ideale per scoprire la nostra città oltre il turismo balneare” – dichiara il sindaco Luigi D’arenzo -. “Con questa proposta abbiamo costruito un percorso che unisce la comunità e offre ai visitatori un’esperienza autentica, fatta di bellezza, vitalità e accoglienza” – aggiunge emozionato -. “E’ stato redatto un calendario di iniziative indirizzato a tutti e desidero ringraziare le nostre maestranze che hanno cooperato alla realizzazione, in particolar modo il consigliere delegato eventi, sport e associazionismo Francesco D’arenzo” – conclude soddisfatto -.

MARZO

– VENERDI’ 20

ORE 11:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” “MISTER JACKPOT” – SPETTACOLO TRAGICOMICO PER RIFLETTERE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – DI E CON MARCO DE MARTIN – PER GLI STUDENTI “G. LIBETTA” – A CURA DELL’ASS. “AVVISO PUBBLICO”

ORE 19:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – “MISTER JACKPOT” – SPETTACOLO TRAGICOMICO PER RIFLETTERE SUL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – DI E CON MARCO DE MARTIN – RIVOLTO ALLA CITTADINANZA TUTTA – A CURA DELL’ASS. “AVVISO PUBBLICO”

– DOMENICA 22

ORE 17:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – CERIMONIA “BENEVENUTO AI NUOVI NATI 2025” – GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI

– LUNEDI’ 30

ORE 11:00 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – “INDIFESA”, CONFERENZA-SPETTACOLO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – A CURA DEL CENTRO ANTIVIOLENZA “IL FILO DI ARIANNA”

– MARTEDI’ 31

ORE 17:45 – CON PARTENZA DA PIAZZA FIORITTO (CENTRO STORICO) – VIA CRUCIS CON QUADRI VIVENTI – A CURA DELL’ASS.’”ARS NOVA” IN COLLABORAZIONE CON LE DUE PARROCCHIE

APRILE

– DOMENICA 05

ORE 10:00 – ITINERANTE – BUONA PASQUA! – BANDA MUSICALE “CITTA’ DI PESCHICI” – A CURA DELL’ASS. “AMICI DELLA MUSICA D. COLLOTORTO”

– VENERDI’ 10

ORE 09:00 – AREA PORTUALE – “FESTA DEL MARE” – GIORNATA NAZIONALE DEL MARE – A CURA DELLA “LEGA NAVALE” SEZIONE DI PESCHICI

– SABATO 11

ORE 16:00 – PIAZZA PERTINI – PRIMAVERA KIDS – IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

– DOMENICA 12

ORE 19:00 – PIAZZA PERTINI – SAGRA DELLE NOTE E DELLE PETTOLE – CON I MUSICISTI LOCALI E IL GRUPPO “BELLA FE’”

– LUNEDI’ 13

ORE 09:00 – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI LORETO CO-PATRONA DELLA CITTA’ DI PESCHICI

– DA VENERDI’ 17 A DOMENICA 19

ORE 20:30 – AUDITORIUM “P. GRANIERI” – “DDEJË SAPË CHE C’A’ MËNI’!” – COMMEDIA IN VERNACOLO PESCHICIANO DI A. CAMPANILE – A CURA DELL’ ASS. “ARS NOVA”

– VENERDI’ 24

ORE 19:00 – PIAZZA SANT’ANTONIO – SAGRA DEL PESCE – A CURA DELL’ASS. “GREEN FORTE”

– SABATO 25

ORE 11:00 – CORSO GARIBALDI – IL CUORE DEL GARGANO IN CABRIO – RADUNO AUTO – A CURA DI “CLUB CUORE CABRIO”

MAGGIO

– DA VENERDI’ 01 A DOMENICA 03

ORE 09:00-13:00/15:00-19:00 – STADIO “M. MAGGIANO” – TORNEO DEL GARGANO – A CURA DI ASD “ATLETICO GARGANO”

– SABATO 30 & DOMENICA 31

ORE 09:00/12:00-15:00/21:00 – STADIO “M. MAGGIANO” – FINALI NAZIONALI CALCIO GIOVANILE C.S.E.N – A CURA DI A.P.D.” MEDAGLIE D’ORO BARLETTA”

– SABATO 30

ORE 15:30 – CORSO GARIBALDI – “TARGA DI CAPITANATA” XXXVI EDIZIONE – A CURA DI “AUTO CLUB STORICO DAUNO”

ORE 19:00 – PIAZZA PERTINI – SAGRA DEI SAPORI NOSTRANI – A CURA DELL’ ASS. “GREEN FORTE”

– DOMENICA 31

ORE 18:00 – AREA PORTUALE – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNINA DEL MARE

ORE 21:30 – PIAZZA PERTINI – ABSOLUTE BAND IN CONCERTO – I MIGLIORI ANNI ’70-’80-’90-2000

GIUGNO

– LUNEDI’ 01 & MARTEDI’ 02

ORE 09:00/12:00-15:00/21:00 – STADIO “M. MAGGIANO” – FINALI NAZIONALI CALCIO GIOVANILE C.S.E.N – A CURA DI A.P.D. “MEDAGLIE D’ORO BARLETTA”

– LUNEDI’ 01

ORE 21:00 – ITINERANTE – PESCHICI STREET SHOW: ARTISTI IN MOVIMENTO

– DA VENERDI’ 05 A DOMENICA 07

ORE 09:00/12:00-15:00/21:00 STADIO “M. MAGGIANO” – TROFEO DEL GARGANO – A CURA DI A.P.D. “MEDAGLIE D’ORO BARLETTA”

– VENERDI’ 05

ORE 19:30 – PIAZZA PERTINI – CONCERTO “QUI DOVE IL MARE LUCCICA” – A CURA DELL’ORCHESTRA SCUOLA “G. LIBETTA”

– MERCOLEDI’ 10

ORE 18:00 – CORSO GARIBALDI – “LE PERLE DEL SUD” VII EDIZIONE – TOUR A BORDO DI AUTO D’EPOCA – A CURA DI “MURGIA MUSEUM”

– GIOVEDI’ 11

ORE 21:00 – PIAZZA PERTINI – “GIO FESTIVAL” (GIORDANO INTERNATIONAL OPERA FESTIVAL) – “GIORDANO & FRIENDS”: GRANDE CONCERTO LIRICO-SINFONICO CON LE ARIE DELL’OPERA ITALIANA – ESEGUITO DALL’ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO U. GIORDANO DI FOGGIA – IN COLLABORAZIONE CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

– DA VENERDI’ 12 DOMENICA 14

SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA

– MARTEDI’ 16

ORE 21:30 – PIAZZA PERTINI – PASSION FOR DANCE PRESENTA “THE GREATEST SHOWMAN” E “BACK TO THE FUTURE” – A CURA DELL’ASD “FITNESS DANCE COMPANY”

– VENERDI’ 19

ORE 21:30 – PIAZZA PERTINI – SAGGIO DI DANZA E KARATE – A CURA DELL’ASD “ATHLETIC CLUB”