Gli auguri di buon inizio anno scolastico del sindaco di Manfredonia

“La mente non è un vaso da riempire. Ma un fuoco da accendere” (Plutarco)

Oggi è iniziato l’anno scolastico per gli studenti di Manfredonia. Un nuovo inizio dopo gli anni difficili della pandemia, della DAD del distanziamento che ha reso difficoltoso il ruolo educativo e formativo della scuola, colonna portante delle nostre comunità e ponte verso il futuro per la costruzione della classe dirigente e dei cittadini.

Assieme a Giovanna Titta (Presidente del Consiglio comunale) e Antonio Vitulano (Assessore comunale alla Pubblica Istruzione) stamattina abbiamo voluto incontrare nell’Aula Consiliare studenti e docenti per augurare il buon anno scolastico. Presenti rappresentanti degli Istituti Superiori ed il mini consiglio comunale con la mini sindaco Maria Pia Brigida.

L’Amministrazione comunale, tra i tanti interventi eseguiti, ha ripristinato il trasporto pubblico ed il servizio mensa ed avviati percorsi condivisi per l’educazione civica, legalità, cultura, ambiente, sport. Il mio appello ai ragazzi è il ritrovarsi come comunità unita e propositiva, nonché la lotta a comportamenti pericolosi ed illegali come il bullismo, da combattere e sconfiggere con il coraggio della denuncia ed il sostegno delle Istituzioni come il Comune ed il Sindaco, in affiancamento alle famiglie che non vanno lasciate indietro e sole rispetto alle nuove emergenze sociali.

Ad maiora ragazzi, il futuro è vostro e noi siamo pronti a sostenere i vostri talenti ed i vostri diritti!

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia