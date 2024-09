Giuseppe Di Bari premiato in Comune come esempio straordinario dello spirito sportivo



Questo pomeriggio, il sindaco Domenico la Marca e il Consigliere con Delega allo Sport hanno conferito un riconoscimento a Giuseppe Di Bari, esempio straordinario dello spirito sportivo della nostra città. La sua carriera, segnata da passione e dedizione, rappresenta un modello per tutti i giovani che si avvicinano allo sport.



Nico Mangano ha ricordato con affetto quando ha avuto il piacere di allenarsi con Giuseppe, da giocatore della juniores del Manfredonia



” Mi ritrovai accanto ad un’ icona del calcio professionistico- riferisce Mangani- Una volta Giuseppe, durante una partitella in allenamento, mi disse: . Rimasi incredulo alle sue parole per il semplice fatto che lo dovevo “richiamare” se sbagliava dei movimenti di gioco, lui che ha marcato giocatori di calcio a livello mondiale come Marco Van Basten, Gianluca Vialli, Roberto Mancini…questo è Giuseppe Di Bari, esempio di eleganza e umiltà’.

Grazie Giuseppe per aver portato in alto il nome di Manfredonia e per essere un’ispirazione per le future generazioni.

Comune di Manfredonia