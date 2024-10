Giunta regionale. Campo: “Innalzata la qualità del governo della Puglia”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Le scelte compiute dal presidente Michele Emiliano rispetto alla composizione della Giunta regionale certamente innalzano la qualità del governo.

Accettare di assumere la responsabilità della gestione del Servizio Sanitario Regionale testimonia la volontà del vice presidente Raffaele Piemontese di dedicarsi con maggiore impegno, se possibile, alla missione di servire la comunità pugliese.

Nei 9 anni passati ininterrottamente a mettere in efficienza i conti della Regione Puglia ha dimostrato quanto siano importanti la visione politica e la determinazione amministrativa per ottenere la costante positiva valutazione degli organi di controllo e raggiungere il primato nazionale nella capacità di spesa dei fondi comunitari.

La missione amministrativa di Raffaele Piemontese ha incluso il complesso e oneroso superamento sostanziale del Piano di rientro che grava sul Servizio Sanitario Regionale e la decisione di appostare decine di milioni di euro per incrementare il personale medico e infermieristico, realizzare nuove infrastrutture, attivare innovativi servizi e avviare la riduzione delle liste d’attesa.

Ora, da assessore regionale alla Sanità, ha l’opportunità di portare a totale compimento il lavoro già avviato con la delega al Bilancio e di migliorarlo con azioni mirate a rafforzare ed estendere la risposta del Servizio Sanitario Regionale alla sempre più diffusa e articolata domanda di salute.

Gli auguri di buon lavoro a Raffaele Piemontese si estendono all’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia, al quale il presidente della Regione ha attribuito anche la strategica delega alla gestione delle risorse idriche pugliesi: un’altra sfida amministrativa di importanza capitale per la qualità della vita delle comunità e la sostenibilità ambientale dei sistemi produttivi.

Il ritorno in Giunta di Fabiano Amati, neo assessore regionale al Bilancio, è un’altra buona notizia per i pugliesi come lo è la scelta di attribuire all’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, che si occuperà anche della programmazione dei fondi europei.

La squadra di governo si è ulteriormente rafforzata e potrà meglio affrontare le sfide che affronteremo nell’ultimo scorcio di legislatura per il futuro della Puglia e il benessere dei pugliesi.