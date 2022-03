L’ex pilota dell’Aeronautica, Giulia Schiff, si arruola come volontaria nella guerra ucraina contro l’invasione russa.

Per chi non conoscesse la storia di Giulia, quest’ultima è stata espulsa dall’Aeronautica Militare in seguito alla denuncia di atti di nonnino e mobbing.

La storia della 23enne di Mira è stata resa nota grazie ad un reportage de Le Iene, dove è stata raccontata tutta la vicenda legata al suo battesimo del volo avvenuto nel 2018. Durante questo rito di iniziazione infatti la ragazza ha subito delle violenze che prontamente ha denunciato e queste ultime le sono costate l’espulsione dalle Forze Armate.

Oggi Giulia Schiff è l’unica donna arruolata all’interno delle Forze Speciali della Legione Internazionale a supporto del paese ucraino.

Ieri, durante un nuovo servizio de Le Iene, la ragazza ha raccontato l’esperienza dal fronte e continuerà con questo reportage di guerra.

Più volte la volontaria ha sottolineato quanto sentisse il bisogno di aiutare il prossimo e difendere un Paese in difficoltà.

Questo è ciò che aveva scritto il 25 febbraio 2022, giorno dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina:

“Non vedo da parte dell’Europa la reazione che meriterebbe lo scempio che sta subendo l’Ucraina da parte di Putin. Non ci sono giustificazioni per non reagire. Bisogna soccorrere un Paese che non si può difendere da solo invaso da una delle potenze del mondo tra l’altro con motivazioni ridicole, a maggior ragione che è nostro vicino di casa”.

Ecco il servizio completo: https://www.iene.mediaset.it/video/giulia-schiff-foreign-fighters-ucraina_1129850.shtml