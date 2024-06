Giulia Salemi è in attesa di un figlio da Pierpaolo Pretelli? Spunta un pancino sospetto

Giulia Salemi è al centro del gossip da alcune settimane. Secondo molti, l’influencer italoiraniana potrebbe nascondere un dolce segreto. In dettaglio, due settimane fa ad Amedeo Venza era arrivata una segnalazione dove si ipotizzava una gravidanza in corso per la donna. L’esperto di gossip infatti aveva pubblicato il seguente messaggio: “Si vocifera che Giulia Salemi è incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato a raggiungere Pierpaolo e gli amici a Pantelleria per lavoro.” Tuttavia, la notizia non era stata confermata o smentita dai diretti interessati. Nel corso delle ultime ore però ecco spuntare un dettaglio che potrebbe confermare i sospetti dei fan.

Giulia Salemi potrebbe aspettare un bambino da Pierpaolo Pretelli

Alcuni giorni fa Alberto De Pisis ha festeggiato il suo 34esimo compleanno dove tra i partecipanti c’erano molti volti del Gf vip 7 e non solo. Infatti erano presenti Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e Sophie Codegoni. In un post di Chi su Instagram si mormora che gli unici assenti fossero Giulia Salemi perché stava male e Pierpaolo Pretelli che era a Torino. In seguito, il post del magazine è stato modificato e rimossa la parte relativa alla non presenza dell’ex vippona. Ma non è tutto perché in queste ore l’influencer e il compagno si trovavano a Taormina per un evento. Un utente ha mandato a Deianira Marzano una foto dei Prelemi in giro per la città siciliana dove l’influencer ha mostrato un pancino sospetto. Che Giulia Salemi sia davvero incinta? Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere cosa succederà.