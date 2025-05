Giulia De Lellis conferma: è incinta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia De Lellis ha ufficialmente confermato la sua gravidanza, condividendo sui social foto del pancino che rivelano il suo stato di attesa. La influencer e imprenditrice romana, 29 anni, ha postato scatti in cui il ventre appare in crescita, indicando di aver superato il primo trimestre di gravidanza. La conferma arriva a pochi giorni dallo scoop del settimanale Chi, che aveva anticipato la notizia, ma ora Giulia ha deciso di rendere pubblica la lieta novella, anche rivelando il genere e il nome della futura figlia. Il fiocco rosa e il messaggio “Le tue ragazze Tony” taggando il compagno, il rapper Tony Effe, confermano che si tratta di una femminuccia.

Tony Effe entusiasta per la nascita della futura figlia

Il papà, entusiasta, ha dedicato un post semplice ma significativo alla cicogna, scrivendo solo il nome della bambina: Priscilla. Effe, ex membro della Dark Polo Gang, si mostra altrettanto felice e ironico nelle sue pubblicazioni, anche se non ha gradito la paparazzata che ha anticipato l’annuncio. Giulia, invece, si trovava a Londra per impegni professionali e ha commentato con fermezza la diffusione improvvisa della notizia, sottolineando come la privacy sia importante nonostante la loro notorietà.

La gravidanza di Giulia rappresenta una grande gioia sia per lei che per il compagno, e la loro felicità si percepisce chiaramente nei post condivisi. Anche Alfonso Signorini, nel suo format social, ha commentato la questione sottolineando come, nel mondo dei social, spesso la linea tra privacy e pubblico si confonde, ed evidenziando come Giulia abbia costruito il suo impero anche grazie alla sua presenza sui social. Ora, l’attesa è tutta per il lieto arrivo di Priscilla, che sicuramente porterà ancora più gioia nella loro vita.