Giudice Sportivo, Jallow del Manfredonia fermato per un turno
Salterà solo la trasferta di Gravina Lamin Jallow, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica.
Due turni, invece, al giocatore del Fasano Dantona che era entrato sul rettangolo di gioco durante un diverbio.
Nella gara di Gravina mancheranno, nei padroni di casa, l’ex Giampà e Russo fermati dopo le espulsioni a Barletta.