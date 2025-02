[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Giù le mani dalla Gradinata Est”

“Cuocere il polpo nella sua acqua – anziché lessarlo in acqua bollente – è un ottimo metodo per ottenere un polpo morbido e saporito. Il polpo infatti è naturalmente ricco di acqua, per cui già dopo un paio di minuti chiuso nella pentola sul fuoco inizia a rilasciarne un bel po’, senza pericolo di bruciarsi. Il vantaggio di cuocere il polpo nella sua acqua è innanzitutto evitare di disperdere il suo sapore: il polpo cotto senza acqua sarà più saporito e potremo usare meno sale nel condimento.

Il polpo cotto nella sua acqua sarà inoltre molto morbido e potrà essere gustato sia in insalata che per altre preparazioni: potremo ad esempio scottarlo brevemente sulla piastra e servirlo poi con del purè di patate o con qualche salsa particolare. Il metodo per cuocere il polpo nella sua acqua è largamente usato nel sud Italia, in Puglia in particolare, dove il polpo è protagonista di tantissime ricette.”

Comunicato della Gradinata Est Manfredonia