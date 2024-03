Giovanni Tesse, silenzio rotto dopo l’eliminazione dal serale di Amici 23

Ieri 30 marzo è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 23, condotta come sempre da Maria De Filippi. Dopo Nicholas, il secondo eliminato è stato Giovanni Tesse. Il ballerino di Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio finale con Marisol. Per l’occasione, il giovane ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni della trasmissione. Il ballerino ha ammesso che è stata l’esperienza più bella della sua vita, tanto da ringraziare Maria De Filippi, tutti i professionisti e Raimondo Todaro visto che con lui ci vuole tanta pazienza. Giovanni inoltre ha ricordato il momento più bello nella scuola di Amici 23, tanto da dichiarare: “E’ formato da tutte le volte che sono entrato a fare lezioni con tutti i professionisti”. Fuori infatti non avrebbe avuto questa possibilità.

Giovanni Tesse, le prime parole dopo la sua eliminazione da Amici 23

Giovanni Tesse ha rotto il silenzio in seguito alla sua eliminazione dal serale di Amici 23. Il ballerino della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ha rivelato di aver scritto una lettera ai suoi compagni di avventura in occasione del suo addio dalla scuola più famosa d’Italia. Il ragazzo ha dichiarato: “I miei ex compagni sono troppo bravi”, tanto da ammettere che la prima cosa che farà fuori sarà raccontare ai suoi genitori cosa succede e come si vive all’interno della scuola. Giovanni Tesse ha concluso dichiarando di essere molto cresciuto e divertito per l’esperienza fatta. Il ragazzo non è stato l’unico ballerino eliminato nella puntata di ieri 30 marzo visto che anche Nicholas è stato mandato a casa.