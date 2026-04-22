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Giovanni Russo: un garganico in cattedra all’Università di Viterbo

È “garganico doc” uno dei nuovi ingressi nella squadra di docenti dell’Università di Viterbo (UNITUS). Dopo il riconoscimento come “Cultore della materia” in Botanica, l’UNITUS ha accolto nell’Albo dei docenti il dr. Giovanni Russo, noto tecnico sangiovannese, dottore forestale e dottore di ricerca, attualmente dipendente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Recentissimi gli incarichi di docenza già assegnati: uno nell’ambito del Master di primo livello in “Governance delle aree montane italiane” ed un altro nell’ambito del Master di primo livello-Unitus Academy “Gestione dei rischi naturali nei territori montani appenninici”. Al centro del suo insegnamento le sfide più urgenti del nostro tempo. Infatti, nelle sue lezioni, il neoprofessore affronta temi cruciali per il futuro del territorio: dalla Gestione Forestale Sostenibile all’Ingegneria naturalistica, con un focus specifico dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche e sul dissesto idrogeologico.. Un riconoscimento meritato che dà lustro all’intera comunità garganica.