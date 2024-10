– GIOVANNI BUONONATO ELETTO REFERENTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE A FOGGIA –

È Giovanni Buononato il referente del Gruppo Territoriale di Foggia del Movimento 5 Stelle.Lo ha eletto sabato l’Assemblea degli iscritti, presieduta dal CoordinatoreProvinciale, l’europarlamentare Mario Furore.

Foggiano, quarant’anni, Giovanni Buononato opera come project manager nel campo dell’informatica.

Convinto attivista dello sviluppo territoriale tecnologico per l’automazione dei processi, ha maturato un’intensa esperienza nei contesti internazionali nell’ambito profit, no profit, delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie governative europee. Esperto nelle analisi di sistema, è impegnato in diverse iniziative di cittadinanza attiva.

“ Sono sinceramente onorato per questa fiducia che cercherò di meritare da subito puntando nella forza del Gruppo che fonda su principi etici e morali”, ha detto il neo referente. “ La Città ne ha bisogno e noi abbiamo il dovere di concorrere alla sua rinascita attraverso saldi rapporti umani necessari per promuovere la democrazia dal basso. A tutti dico grazie, in special modo a chi ha corso con me una competizione davvero bella “.

L’assemblea, molto nutrita e partecipata, ha fatto registrare una sostanziale coesione interna, presenti anche tutti i rappresentanti istituzionali comunali, provinciali, regionali e parlamentari del Movimento.

“ Mi pare sia stato un momento significativo di democrazia – ha detto Mario Furore – perché ora, con la nomina del nuovo referente del Gruppo Territoriale di Foggia l’azione politica del Movimento sarà più incisiva e mirata a restituire alla Città capoluogo il volto che merita. Sento di dover dire grazie indistintamente a tutti i candidati che hanno dato prova di una maturità politica fondata sullo spirito di squadra. A Giovanni consegno le felicitazioni di tutto il Movimento ed il mio abbraccio più affettuoso”.

MoVimento 5 Stelle Foggia