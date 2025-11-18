[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornate Fai per la scuola: Manfredonia apre i palazzi storici comunali agli studenti

Le Giornate FAI per le Scuole arrivano anche a Manfredonia con due mattinate, il 26 e il 28 novembre 2025 dalle 09:00 alle 12:30, dedicate alla conoscenza dei palazzi storici comunali della città, con visite e ingresso gratuiti. Un’iniziativa significativa che quest’anno offre agli studenti la possibilità di scoprire da vicino spazi di grande valore culturale e identitario, come il Chiostro del Comune, Palazzo Orsini (sede dei Servizi Sociali) e Palazzo dei Celestini. Protagonisti saranno gli Apprendisti Ciceroni del Liceo “Galilei-Moro”, che guideranno i loro compagni in un percorso di approfondimento e di scoperta del patrimonio storico locale.

Si tratta di un appuntamento che rafforza il legame tra scuola, territorio e beni culturali, a conferma del percorso avviato in questo 2025, anno in cui la Città di Manfredonia ha aderito al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in qualità di Comune Sostenitore. Una scelta che testimonia l’impegno nel valorizzare e rendere protagonisti del patrimonio i cittadini più giovani, chiamati a custodire e conoscere la storia che li circonda.

L’educazione al patrimonio inizia dalla consapevolezza dei luoghi che viviamo ogni giorno e far conoscere gli spazi storici della nostra città attraverso gli occhi e le parole dei ragazzi è una straordinaria occasione di crescita e di responsabilità collettiva.

Le scuole interessate possono prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: matildelauriola@galileimoro.edu.it

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura