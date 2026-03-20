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Giornate Fai di primavera: ecco i luoghi da visitare in Puglia
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GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi
sabato 21 e domenica 22 marzo 2026
Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico
del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in tutta Italia
IN PUGLIA
Elenco completo dei luoghi aperti in PUGLIA e modalità di partecipazione su:
https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti?search=PUGLIA