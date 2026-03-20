Attualità PugliaViaggi

Giornate Fai di primavera: ecco i luoghi da visitare in Puglia

Redazione20 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi

sabato 21 e domenica 22 marzo 2026

Torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico

del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in tutta Italia

IN PUGLIA

Elenco completo dei luoghi aperti in PUGLIA e modalità di partecipazione su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti?search=PUGLIA

Redazione20 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©