Giornata Mondiale del Pane: la Camera di Commercio di Foggia lancia il bando di concorso per i “Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali” in occasione della.

La Camera di Commercio di Foggia, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Pane, dà avvio al bando di concorso per i “Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali”. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la tradizione del pane artigianale e dei prodotti da forno tipici della Capitanata e che si propone di incentivare l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Il bando intende anche premiare la creatività dei panificatori locali, valorizzando competenze e tecniche artigianali.

I partecipanti al bando potranno presentare una vasta gamma di prodotti, tra cui: pane tradizionale di frumento tenero, pane tradizionale di frumento duro, pane integrale, pane ottenuto da miscele di frumento tenero e duro, pane di frumento miscelato con altri cereali, pani innovativi, pani e dolci rituali, paposcia, taralli salati e scaldatelli.

“Il pane – ha dichiarato il Presidente della Camera, Giuseppe di Carlo – è molto più di un semplice alimento; rappresenta la nostra cultura, la nostra storia e il nostro legame con la terra. In un periodo in cui la qualità e la tradizione diventano sempre più fondamentali, questo bando si pone come un’importante opportunità per valorizzare il talento dei nostri panificatori e promuovere la qualità dei nostri prodotti. Invitiamo tutti a partecipare e a celebrare insieme l’arte della panificazione, che da sempre è simbolo di convivialità e condivisione.”

Un’occasione unica per i panificatori per mettere in luce la qualità e la varietà gastronomica della provincia di Foggia. Le iscrizioni al bando saranno aperte dal 20 ottobre al 20 novembre 2024.

I dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio di Foggia, all’indirizzo www.fg.camcom.it/node/1016

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ente camerale al numero 0881.797279