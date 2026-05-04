Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo
Giornata Internazionale dell’Ostetrica 5 maggio 2026 Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo per promuovere la salute della donna
In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, in programma domani, 5 maggio 2026, ASL Foggia promuove una serie di iniziative per valorizzare il ruolo dell’ostetrica, rafforzare l’accesso ai servizi consultoriali e promuovere l’informazione sulla salute della donna, in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, in un’ottica di ascolto e presa in carico integrata.
RUOLO DELL’OSTETRICA
L’ostetrica, nell’ambito della rete consultoriale, è un punto di riferimento fondamentale per la donna e per la famiglia: accompagna, orienta, ascolta e sostiene nei momenti più delicati e significativi della vita, offrendo competenze sanitarie, educative e relazionali in una presa in carico globale della persona.
LE INIZIATIVE
Questo il calendario delle iniziative programmate per la giornata di domani:
Ø Foggia: Consultorio in via Alvarez 2, con accesso libero dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Saranno proposte attività dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute femminile, con particolare attenzione alla presa in carico globale della donna:
· screening e attività di prevenzione del cervico-carcinoma, con momenti informativi sull’importanza della diagnosi precoce;
· consulenze ostetriche personalizzate su massaggio neonatale, posizioni durante il travaglio, tecniche di respirazione e rilassamento;
· incontri con ginecologa e ostetrica dedicati alla menopausa, ai cambiamenti ormonali, alla terapia ormonale sostitutiva e al benessere sessuale.
Ø Manfredonia: Consultorio in via Barletta, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.
Saranno promosse attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute femminile e della prevenzione, con consulenze e distribuzione di materiale informativo su:
· allattamento;
· screening;
· percorso nascita;
· contraccezione consapevole;
· benessere in menopausa.
Saranno illustrati i percorsi di prevenzione e assistenza, con particolare attenzione agli screening e ai servizi dedicati alla salute e al benessere in età avanzata:
· Pap test;
· visite ginecologiche;
Ø San Severo: Presidio Ospedaliero Masselli Mascia- Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dalle ore 9.00 alle 12.00
Saranno proposti momenti dedicati a temi centrali della gravidanza, del parto e del puerperio, con spazi di approfondimento su:
· cure del neonato, per accompagnare i genitori nella gestione del bambino al rientro a casa;
· cura del perineo, con consigli utili per la preparazione al parto e il recupero post partum;
· babywearing, per scoprire i benefici del contatto e del portare il bambino in fascia;
· belly mapping, per conoscere meglio la posizione del bambino durante la gravidanza;
· massaggio infantile, come esperienza di contatto, benessere e relazione.
· “Coccoliamoci”: un’ora dedicata al legame tra genitore e bambino, un laboratorio esperienziale di massaggio infantile pensato per rafforzare il legame tra genitore e neonato attraverso il contatto, l’ascolto e la relazione.
RETE DI SERVIZI VICINA ALLE DONNE
Con queste iniziative, ASL Foggia rinnova il proprio impegno nella promozione della salute femminile, nella prevenzione e nel potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri, valorizzando il ruolo strategico delle ostetriche come presidio di prossimità, ascolto e accompagnamento.
La Giornata Internazionale dell’Ostetrica diventa così non solo un momento celebrativo, ma un’occasione concreta per avvicinare i servizi alle cittadine, promuovere la prevenzione e rafforzare una cultura della salute fondata su informazione, consapevolezza e presa in carico globale della persona.