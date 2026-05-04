Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo

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Giornata Internazionale dell’Ostetrica 5 maggio 2026 Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo per promuovere la salute della donna

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, in programma domani, 5 maggio 2026, ASL Foggia promuove una serie di iniziative per valorizzare il ruolo dell’ostetrica, rafforzare l’accesso ai servizi consultoriali e promuovere l’informazione sulla salute della donna, in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa, in un’ottica di ascolto e presa in carico integrata.

RUOLO DELL’OSTETRICA

L’ostetrica, nell’ambito della rete consultoriale, è un punto di riferimento fondamentale per la donna e per la famiglia: accompagna, orienta, ascolta e sostiene nei momenti più delicati e significativi della vita, offrendo competenze sanitarie, educative e relazionali in una presa in carico globale della persona.

Il Consultorio familiare si conferma presidio di prossimità e spazio in cui la donna viene accolta non come paziente, ma persona inserita in un contesto familiare, affettivo e sociale. Un luogo di prevenzione, sostegno e promozione del benessere, capace di rispondere ai bisogni di salute con un approccio integrato e multidisciplinare.

LE INIZIATIVE

Questo il calendario delle iniziative programmate per la giornata di domani:

Ø Foggia: Consultorio in via Alvarez 2, con accesso libero dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Saranno proposte attività dedicate alla prevenzione e alla promozione della salute femminile, con particolare attenzione alla presa in carico globale della donna:

· screening e attività di prevenzione del cervico-carcinoma, con momenti informativi sull’importanza della diagnosi precoce;

· consulenze ostetriche personalizzate su massaggio neonatale, posizioni durante il travaglio, tecniche di respirazione e rilassamento;

· incontri con ginecologa e ostetrica dedicati alla menopausa, ai cambiamenti ormonali, alla terapia ormonale sostitutiva e al benessere sessuale.

Ø Manfredonia: Consultorio in via Barletta, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Saranno promosse attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute femminile e della prevenzione, con consulenze e distribuzione di materiale informativo su:

· allattamento;

· screening;

· percorso nascita;

· contraccezione consapevole;

· benessere in menopausa.

Ø Monte Sant’Angelo: Centro Sociale in via Carlo di Durazzo 3, giornata informativa sui servizi consultoriali rivolti alla popolazione per over 65, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Saranno illustrati i percorsi di prevenzione e assistenza, con particolare attenzione agli screening e ai servizi dedicati alla salute e al benessere in età avanzata:

· Pap test;

· visite ginecologiche;

· supporto psicologico e sociale.

Ø San Severo: Presidio Ospedaliero Masselli Mascia- Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dalle ore 9.00 alle 12.00

Saranno proposti momenti dedicati a temi centrali della gravidanza, del parto e del puerperio, con spazi di approfondimento su:

· cure del neonato, per accompagnare i genitori nella gestione del bambino al rientro a casa;

· cura del perineo, con consigli utili per la preparazione al parto e il recupero post partum;

· babywearing, per scoprire i benefici del contatto e del portare il bambino in fascia;

· belly mapping, per conoscere meglio la posizione del bambino durante la gravidanza;

· massaggio infantile, come esperienza di contatto, benessere e relazione.

· “Coccoliamoci”: un’ora dedicata al legame tra genitore e bambino, un laboratorio esperienziale di massaggio infantile pensato per rafforzare il legame tra genitore e neonato attraverso il contatto, l’ascolto e la relazione.

RETE DI SERVIZI VICINA ALLE DONNE

Con queste iniziative, ASL Foggia rinnova il proprio impegno nella promozione della salute femminile, nella prevenzione e nel potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri, valorizzando il ruolo strategico delle ostetriche come presidio di prossimità, ascolto e accompagnamento.

La Giornata Internazionale dell’Ostetrica diventa così non solo un momento celebrativo, ma un’occasione concreta per avvicinare i servizi alle cittadine, promuovere la prevenzione e rafforzare una cultura della salute fondata su informazione, consapevolezza e presa in carico globale della persona.