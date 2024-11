Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: il video di Coreutica

Lo staff della scuola di danza Coreutica, gli allievi e la direttrice artistica Roberta Posa hanno realizzato un video in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.



Questo tema non dovrebbe essere affrontato solo in determinati contesti, ma soprattutto laddove ci sono bambini e ragazzi, con menti curiose e ancora in formazione.



L’intento del video è proprio quello di sensibilizzare non solo gli allievi, ma anche chiunque lo guardi: non sono le donne a dover abbassare lo sguardo, ma gli uomini a dover imparare a rispettare la donna che hanno di fronte. Il cambiamento parte da noi, è nostra responsabilità educare i nostri figli al rispetto della dignità di ogni persona.



Nulla è impossibile se si pensa prima di parlare e di agire.

Sii parte di un mondo che vuole cambiare!