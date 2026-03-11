[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE



La Chiesa di Foggia-Bovino si unisce alla giornata di preghiera e digiuno per la pace

L’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra di

proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili. Unendo la propria

voce a quella di Papa Leone che ha chiesto di “fermare la spirale della violenza prima che diventi una

voragine irreparabile”, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana promuove una Giornata di

preghiera e digiuno per venerdì 13 marzo. L’invito è rivolto a tutte le comunità ecclesiali affinché

chiedano al Re della Pace di salvare l’umanità dagli orrori e dalle lacrime di tutti i conflitti in corso.

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, accogliendo l’invito della Conferenza Episcopale Italiana, si

unisce alla Giornata di preghiera invitando tutti i fedeli a prendere parte all’iniziativa che, in

maniera visibile, si esprimerà nella nostra Chiesa locale con una Santa Messa per la pace che sarà

presieduta da mons. Ferretti venerdì 13 marzo, alle ore 19:00, nella Basilica Cattedrale di

Foggia.



In una nota i Vescovi italiani ribadiscono, ancora una volta, “che la guerra non è e non può mai essere

la risposta; che la logica della forza non può e non deve sostituirsi alla paziente arte della diplomazia,

unica via percorribile per la risoluzione di controversie e contese; che il rumore assordante delle armi non

può soffocare la dignità e le legittime aspirazioni dei popoli; che la paura e la minaccia non possono

vincere sul dialogo e sul bene comune”.



In questo drammatico momento, come affermato nella Nota Educare a una pace disarmata e

disarmante, “il grido delle vittime giunge a noi con una forza che ci interpella direttamente; le immagini

di violenza crescente ci sconcertano e chiamano a un impegno rafforzato”. Un impegno corale e

consapevole che deve tradursi in gesti di prossimità e di preghiera quotidiana.

La Giornata del 13 marzo vuole essere un’ulteriore occasione per implorare il dono della pace in

Medio Oriente e in tutti gli angoli della terra devastati dalla divisione, dalla distruzione e dalla morte.