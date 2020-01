In occasione della Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio, il PD di Manfredonia ha scelto di organizzare un Presidio Pubblico dinanzi alla propria sede situata in Via del Seminario, 1 (Piazzetta del Carmine) per celebrare il ricordo di una delle pagine più tristi della nostra storia.

Durante l’evento, tra le tante altre cose, verranno esposti alcuni dei lavori del vignettista Mauro Biani.

La cittadinanza è invitata.