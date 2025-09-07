Giorgio Armani ed il suo amore per il Gargano “mi dispiace averlo scoperto troppo tardi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgio Armani conosceva e amava la Puglia da nord a sud, anzi no, da sud a nord. Il Gargano, infatti, fu l’ultimo lembo di territorio che scoprì. Nella sua prima volta a Vieste, fu intercettato dalla «Gazzetta». E lui, che era un habitué della Croazia, disse di pentirsi di aver scoperto lo “sperone” così tardi. Era il luglio 2009 e la sua presenza non poteva certo passare inosservata visto che la bellissima bicromia del suo yacht Main, scintillava alle viste del faro di santa Eufemia.

La Puglia di tre lustri fa era ancora un approdo in un certo qual modo “esotico” e forse in quella tappa viestana Armani riuscì a cogliere la vibrante, irredimibile, selvaggia dolcezza che aveva stregato l’indimenticato Enrico Mattei. Ai giornalisti che gli chiedevano una prima impressione, lui alzò il pollice della mano destra e disse: «Straordinaria bellezza, una costa incantevole che non conoscevo e che mi pento di aver scoperto solo a questa età. Ma mi rifarò, mi vedrete più spesso da queste parti e porterò con me tanti altri amici».

Fonte La Gazzetta del Mezzogiorno