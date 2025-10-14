Giorgia ricorda un litigio con il suo compagno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgia, nota cantautrice e conduttrice di X Factor, si è recentemente aperta durante un’intervista a RDS, condividendo dettagli sulla sua vita privata e professionale. La cantante ha raccontato con sincerità il rapporto con Emanuel Lo, descrivendolo come molto speciale ma anche normale, con alti e bassi come qualsiasi coppia. Un episodio divertente riguarda una lite al ristorante, dove il figlio di Giorgia ha minacciato di andarsene se i genitori non si fossero calmati, lasciando tutti divertiti. La cantante ha ironizzato sulla situazione, commentando che, dopo 20 anni insieme, sono spesso divisi tra odio e amore, come tutte le coppie.

Il nuovo album di Giorgia

Inoltre, Giorgia ha parlato del suo nuovo album intitolato “G”, scherzando sul titolo. Riguardo alle voci di una possibile co-conduzione al Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, ha smentito categoricamente di essere stata contattata, precisando di non sapere da dove siano nate tali indiscrezioni. La cantante, impegnata con il tour, ha sottolineato di avere molto da fare e di non aver ancora pianificato nulla su quel fronte. La sua sincerità e spontaneità hanno conquistato i fan, mostrando un lato autentico della artista romana.