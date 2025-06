Giorgia: cos’è successo con Fabri Fibra?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giorgia e Fabri Fibra sono protagonisti di un episodio che ha suscitato molta tenerezza tra i fan. Durante il concerto di Radio Italia Live a Milano, la cantante romana, nota per la sua autenticità e sensibilità, ha vissuto un momento di delusione quando il rapper marchigiano non le ha rivolto il saluto.

Giorgia: “Fabri Fibra non mi ha salutata”

Giorgia, intervistata da Cecilia Cantarano, ha condiviso il suo pensiero con sincerità: “Farei un featuring con Fabri Fibra ma non mi ha salutata neanche. Forse non gli piaccio, non si può piacere a tutti”. La sua reazione, ricca di rammarico ma anche di dolcezza, ha toccato il cuore di molti sui social, dove sono stati in molti a apprezzare la sua spontaneità. La cantante, che presto tornerà a condurre X Factor, ha anche scherzato, chiedendo a Fibra di salutarla quando lo vede. Questo episodio ha evidenziato l’autenticità di Giorgia, capace di mostrare le sue emozioni senza filtri, e ha acceso i riflettori sulla delicatezza delle relazioni tra artisti sul palco. Restano in attesa di una possibile risposta da parte di Fabri Fibra, che potrebbe chiarire la dinamica di questo siparietto tanto tenero quanto inaspettato.