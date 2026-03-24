Gino Paoli e Ornella Vanoni: la storia d’amore tormentata che ha cambiato la musica italiana

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La morte di Gino Paoli, avvenuta a 91 anni, arriva a pochi mesi dalla scomparsa di Ornella Vanoni, quasi come se il loro legame – artistico, umano, sentimentale – avesse voluto chiudersi nello stesso arco di tempo.

La loro relazione, spesso raccontata come una delle più intense e complesse della musica italiana, ha attraversato passioni, sofferenze, tradimenti e una complicità che non si è mai spezzata. La canzone Senza fine, simbolo della loro unione, continua a raccontare ciò che loro stessi hanno vissuto: un amore che non ha avuto confini, né temporali né emotivi.

Ma come è nata questa storia? Quali sono stati i momenti più difficili? E in che modo il loro rapporto ha influenzato la musica italiana? Scopriamolo insieme.

L’incontro al Bar Jamaica tra Gino Paoli e Ornella Vanoni: l’inizio di un amore che sfidava tutto

Il primo incontro tra Gino Paoli e Ornella Vanoni avviene nel 1960 al Bar Jamaica, luogo simbolo della Milano artistica dell’epoca. Entrambi nati nel settembre del 1934, entrambi legati all’etichetta Ricordi, si riconoscono subito come spiriti affini.

Paoli è già sposato, Vanoni è appena convolata a nozze con l’impresario Lucio Ardenzi, un matrimonio che lei stessa definirà privo di vero amore. In quel periodo, Ornella è in attesa del figlio Cristiano, mentre Gino vive una vita sentimentale già complicata.

Eppure, tra loro nasce qualcosa che va oltre l’attrazione. È un legame fatto di scambio culturale, di ironia, di una sintonia che si manifesta prima nella musica e poi nella vita privata.

Vanoni racconterà anni dopo un episodio emblematico: lunghe camminate perché Paoli non aveva i soldi per il tram, battute pungenti, risate improvvise e un primo bacio arrivato quasi per gioco, ma destinato a cambiare tutto.

La loro relazione, però, non è semplice. Entrambi sono impegnati, entrambi vivono pressioni familiari e sociali, entrambi sanno che il loro amore non può essere vissuto alla luce del sole.

Vanoni lo definirà “una sofferenza tremenda”, più dolorosa dello scandalo che li circondava.

Un sodalizio artistico irripetibile: da “Senza fine” a un intero repertorio condiviso

Se la loro storia sentimentale è tormentata, quella artistica è invece limpida, potente, destinata a durare per sempre.

Paoli scrive per Ornella alcuni dei suoi brani più iconici: Senza fine, Che cosa c’è, L’appuntamento, Non andare via. Sono canzoni che raccontano la loro intimità, la loro fragilità, la loro passione.

Nel 1961 Vanoni pubblica il suo primo album, che contiene Cercami, brano che segna la sua affermazione nel panorama musicale italiano. È un periodo in cui la sua voce si impone come una delle più sofisticate e riconoscibili, mentre Paoli diventa uno dei cantautori più influenti della sua generazione.

Anche dopo la fine della relazione sentimentale, i due continuano a collaborare. Nel 1985 pubblicano l’album live Insieme, una raccolta di duetti che diventa un cult. Nel 2004 firmano insieme il libro Noi due, una lunga storia, un viaggio nei ricordi che conferma quanto il loro legame fosse ancora vivo.

La loro complicità non si spegne mai. Anche quando le loro vite prendono strade diverse, restano uniti da una stima reciproca che supera ogni ferita.

Un amore che non finisce: l’ultimo saluto, il silenzio di Gino Paoli e la canzone mai incisa

Quando Ornella Vanoni muore il 22 novembre 2025, Gino Paoli reagisce con un gesto che parla più di mille parole: pubblica una foto in bianco e nero di loro due giovani al pianoforte, accompagnata da un cuore nero.

Nessun commento, nessuna frase. Solo il silenzio di chi ha amato profondamente. Pochi giorni dopo, Orietta Berti rivela che Vanoni stava lavorando a un nuovo brano proprio con Paoli. Un progetto rimasto sospeso, come se il destino avesse voluto lasciare incompiuta l’ultima pagina della loro storia.

Quando Paoli muore, quattro mesi dopo, molti parlano di un legame che si è chiuso “in parallelo”, come se la loro storia fosse davvero senza fine. Le loro canzoni, i loro tour, i loro scherzi, le loro confessioni restano come testimonianza di un amore che ha attraversato decenni, trasformandosi in amicizia, rispetto, memoria condivisa.