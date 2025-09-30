Gino Lisa: i risultati splendidi fino a luglio 2025 confermano un bacino di utenza in crescita

Foggia, 30 settembre 2025 – Sono stati pubblicati questa mattina, 30 settembre 2025, i dati ufficiali di Assaeroporti e Aeroporti 2030 relativi al traffico passeggeri all’aeroporto di Foggia nel mese di agosto 2025. Solo in questo mese estivo, 6.980 viaggiatori hanno scelto lo scalo foggiano per le loro partenze e i loro arrivi. Questo dato, sommato ai risultati dei mesi precedenti, porta il totale a 53.344 passeggeri transitati nei primi 8 mesi del 2025. Il confronto con i 35.903 passeggeri registrati nello stesso periodo del 2024 evidenzia una crescita significativa: un deciso aumento del +48,5% (tale incremento marca una netta inversione di tendenza rispetto al paragone, sugli stessi primi otto mesi, tra il 2024 e il 2023, che aveva visto un aumento più modesto, pari al +11%). Questo risultato attuale assume un peso ancora maggiore se si considera che l’offerta di posti volo nel 2025 è aumentata del +71% rispetto all’anno precedente. Il fatto che l’indice di riempimento dei voli abbia retto a tale incremento dimostra che l’aumento dell’offerta ha incontrato una forte crescita della domanda, proveniente sia dal territorio dell’Area Vasta sia dalle zone direttamente servite dai voli.