Comunicato Stampa30 Settembre 2025
GINO LISA: I RISULTATI SPLENDIDI FINO A LUGLIO 2025 CONFERMANO UN BACINO DI UTENZA IN CRESCITA
Foggia, 30 settembre 2025 – Sono stati pubblicati questa mattina, 30 settembre 2025, i dati ufficiali di Assaeroporti e Aeroporti 2030 relativi al traffico passeggeri all’aeroporto di Foggia nel mese di agosto 2025. Solo in questo mese estivo, 6.980 viaggiatori hanno scelto lo scalo foggiano per le loro partenze e i loro arrivi. Questo dato, sommato ai risultati dei mesi precedenti, porta il totale a 53.344 passeggeri transitati nei primi 8 mesi del 2025. Il confronto con i 35.903 passeggeri registrati nello stesso periodo del 2024 evidenzia una crescita significativa: un deciso aumento del +48,5% (tale incremento marca una netta inversione di tendenza rispetto al paragone, sugli stessi primi otto mesi, tra il 2024 e il 2023, che aveva visto un aumento più modesto, pari al +11%). Questo risultato attuale assume un peso ancora maggiore se si considera che l’offerta di posti volo nel 2025 è aumentata del +71% rispetto all’anno precedente. Il fatto che l’indice di riempimento dei voli abbia retto a tale incremento dimostra che l’aumento dell’offerta ha incontrato una forte crescita della domanda, proveniente sia dal territorio dell’Area Vasta sia dalle zone direttamente servite dai voli.
L’Aeroporto di Foggia si conferma uno scalo in forte crescita. Negli ultimi tre anni di ripresa delle attività, ha dimostrato con i fatti di poter contare su un ampio bacino di utenza che attendeva solo di essere “coltivato”. I risultati straordinari del 2025, ottenuti con un solo aeromobile da 114 posti/volo in media e 4 destinazioni, testimoniano la formazione di un solido “zoccolo duro” di passeggeri. Questi viaggiatori, sempre più numerosi e fidelizzati, scelgono costantemente lo scalo di Capitanata, garantendo stabilità a tutta l’infrastruttura, alle attività commerciali e all’intero indotto.
Una fiducia reciproca che non deve essere rotta. Questo successo è il risultato di una fiducia reciproca: i passeggeri hanno dimostrato la loro fiducia scegliendo il “Gino Lisa” e chi ci lavora, e l’aeroporto ha saputo ricambiarla. È assolutamente importante non rompere questo legame.
L’Aeroporto di Foggia continua a dimostrare di avere un solido bacino di utenza, tutto solo da coltivare.
Mondo Gino Lisa guarda con fiducia e positività. Nonostante il passaggio delicato di questi ultimi giorni, «noi di Mondo Gino Lisa, l’associazione che dal 2008 sostiene concretamente lo sviluppo dell’Aeroporto di Foggia, guardiamo con fiducia e positività al proseguimento del lavoro finora svolto. Il nostro supporto, che è sempre stato concreto ed efficace, continuerà, perché l’Aeroporto di Foggia rappresenta da sempre l’obiettivo principale del nostro impegno. La nostra associazione, autofinanziata e solidale, si dedica a un territorio ricco di risorse che attendono solo di essere valorizzate. Chi ha creduto in noi finora non è mai stato deluso. Il nostro invito ai passeggeri prosegue: “l’Aeroporto di Foggia è solo una tua scelta”. La scelta del “Gino Lisa” rimane e rimarrà il modo più concreto e reale per contribuire insieme alla sua crescita. – dichiara il presidente Sergio Venturino, che conclude: – Crescita dell’aeroporto è indubbiamente sinonimo di un maggiore sviluppo del territorio».
