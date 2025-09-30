Attualità CapitanataViaggi
Gino Lisa: i risultati splendidi fino a luglio 2025 confermano un bacino di utenza in crescita
|GINO LISA: I RISULTATI SPLENDIDI FINO A LUGLIO 2025 CONFERMANO UN BACINO DI UTENZA IN CRESCITA
|Foggia, 30 settembre 2025 – Sono stati pubblicati questa mattina, 30 settembre 2025, i dati ufficiali di Assaeroporti e Aeroporti 2030 relativi al traffico passeggeri all’aeroporto di Foggia nel mese di agosto 2025. Solo in questo mese estivo, 6.980 viaggiatori hanno scelto lo scalo foggiano per le loro partenze e i loro arrivi. Questo dato, sommato ai risultati dei mesi precedenti, porta il totale a 53.344 passeggeri transitati nei primi 8 mesi del 2025. Il confronto con i 35.903 passeggeri registrati nello stesso periodo del 2024 evidenzia una crescita significativa: un deciso aumento del +48,5% (tale incremento marca una netta inversione di tendenza rispetto al paragone, sugli stessi primi otto mesi, tra il 2024 e il 2023, che aveva visto un aumento più modesto, pari al +11%). Questo risultato attuale assume un peso ancora maggiore se si considera che l’offerta di posti volo nel 2025 è aumentata del +71% rispetto all’anno precedente. Il fatto che l’indice di riempimento dei voli abbia retto a tale incremento dimostra che l’aumento dell’offerta ha incontrato una forte crescita della domanda, proveniente sia dal territorio dell’Area Vasta sia dalle zone direttamente servite dai voli.
|L’Aeroporto di Foggia si conferma uno scalo in forte crescita. Negli ultimi tre anni di ripresa delle attività, ha dimostrato con i fatti di poter contare su un ampio bacino di utenza che attendeva solo di essere “coltivato”. I risultati straordinari del 2025, ottenuti con un solo aeromobile da 114 posti/volo in media e 4 destinazioni, testimoniano la formazione di un solido “zoccolo duro” di passeggeri. Questi viaggiatori, sempre più numerosi e fidelizzati, scelgono costantemente lo scalo di Capitanata, garantendo stabilità a tutta l’infrastruttura, alle attività commerciali e all’intero indotto.
|Una fiducia reciproca che non deve essere rotta. Questo successo è il risultato di una fiducia reciproca: i passeggeri hanno dimostrato la loro fiducia scegliendo il “Gino Lisa” e chi ci lavora, e l’aeroporto ha saputo ricambiarla. È assolutamente importante non rompere questo legame.
|L’Aeroporto di Foggia continua a dimostrare di avere un solido bacino di utenza, tutto solo da coltivare.
|Mondo Gino Lisa guarda con fiducia e positività. Nonostante il passaggio delicato di questi ultimi giorni, «noi di Mondo Gino Lisa, l’associazione che dal 2008 sostiene concretamente lo sviluppo dell’Aeroporto di Foggia, guardiamo con fiducia e positività al proseguimento del lavoro finora svolto. Il nostro supporto, che è sempre stato concreto ed efficace, continuerà, perché l’Aeroporto di Foggia rappresenta da sempre l’obiettivo principale del nostro impegno. La nostra associazione, autofinanziata e solidale, si dedica a un territorio ricco di risorse che attendono solo di essere valorizzate. Chi ha creduto in noi finora non è mai stato deluso. Il nostro invito ai passeggeri prosegue: “l’Aeroporto di Foggia è solo una tua scelta”. La scelta del “Gino Lisa” rimane e rimarrà il modo più concreto e reale per contribuire insieme alla sua crescita. – dichiara il presidente Sergio Venturino, che conclude: – Crescita dell’aeroporto è indubbiamente sinonimo di un maggiore sviluppo del territorio».