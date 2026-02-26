Gianmarco Steri sul riavvicinamento con Martina: “Mi è preso un colpo”, lei racconta il primo incontro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne, dove si era creata una forte intesa tra loro, lei però lasciò il programma con Ciro Solimeno.

Nel momento in cui entrambi sono tornati single si sono risentiti e hanno subito capito che il loro feeling era ancora molto forte. Fu lei a contattarlo su Instagram, quale è stata la reazione dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne? Sul suo profilo Instagram Gianmarco Steri ha raccontato che gli è preso un colpo quel 13 ottobre quando ha letto il messaggio di Martina De Ioannon. In quel momento era con un amico e le disse che avrebbe voluto rivederla.

C’è stato imbarazzo tra Marina De Ioannon e Gianmarco Steri quando si sono rivisti: le rivelazioni dell’ex tronista

Sui social l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha raccontato cosa è successo quando si sono rivisti. Ai suoi seguaci ha rivelato che si è sentita una bambina di dodici anni per quello che ha provato quando ha ascoltato il messaggio vocale dell’ex corteggiatore.

Durante il primo incontro c’è stato un po’ di imbarazzo, hanno parlato per ore e si sono confrontati su tutto. Entrambi avevano voglia di rivedersi e lo hanno fatto il giorno dopo, Martina De Ioannon ha svelato: “Ci siamo baciato il giorno dopo, é stato molto imbarazzante ma molto bello. Dopo che ci siamo baciati ho detto ‘ecco non è cambiato niente'”.