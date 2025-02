Giacometta Beccarini, in nome di una donna. Convegno a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GIACOMETTA BECCARINI: IN NOME DI UNA DONNA

Un convegno a Manfredonia per riflettere sul ruolo delle donne tra passato e presente

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia organizza l’incontro “Giacometta Beccarini – In nome di una donna”, in programma l’8 marzo 2025 dalle ore 10.00 presso l’Auditorium Cristanziano Serricchio. Un appuntamento per riscoprire la figura di una donna storica della città e per aprire una riflessione più ampia sul ruolo femminile nella società, tra memoria e attualità.

La vicenda di Giacometta Beccarini, giovane manfredoniana vissuta nel XVII secolo, è densa di significati che superano il tempo. Rapita durante l’incursione turca del 1620, da prigioniera divenne sultana e madre del futuro sovrano ottomano. Un destino che la portò a trasformarsi, a reinventarsi e a confrontarsi con un mondo nuovo.

Il convegno offrirà spunti per riflettere su questa storia e sulle tante domande che ancora oggi suscita, grazie ai contributi della drammaturga Stefania Marrone, che ha raccontato Giacometta nel suo libro A un piede e mezzo dal muro, di Michele Apollonio, che ne ha approfondito giornalisticamente il profilo storico, e del magistrato Mariangela Martina Carbonelli, che porterà il suo sguardo sul ruolo delle donne nel passato e nel presente. L’incontro sarà moderato dall’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente.

“L’8 marzo non deve essere solo una giornata celebrativa, ma un’occasione di riflessione sulle conquiste e sulle sfide che ancora oggi le donne affrontano”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “La storia di Giacometta Beccarini ci aiuta a guardare al passato con una nuova consapevolezza, ma soprattutto a riconoscere il valore delle donne nella nostra società e nella costruzione del futuro.”

“Abbiamo voluto coinvolgere gli studenti in questo convegno perché crediamo che la storia possa essere uno strumento di dialogo e confronto”, dichiara l’Assessora Maria Teresa Valente. “Il percorso di Giacometta è fatto di coraggio, adattamento e trasformazione, e il suo vissuto ci spinge a interrogarci su cosa significhi essere donna oggi. Ci auguriamo che questo incontro possa essere uno stimolo per riflettere e per costruire una consapevolezza più profonda sulle radici culturali e sociali della nostra comunità.”

L’evento si rivolge all’intera cittadinanza e in particolare agli studenti, che avranno l’opportunità di partecipare al dibattito che seguirà gli interventi dei relatori. Un’occasione per confrontarsi, porre domande e riflettere sul significato che storie come quella di Giacometta possono avere oggi.