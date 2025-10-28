[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giacobbe potrebbe lasciare il Manfredonia in settimana

L’Acerrana ritorna sul capitano del Manfredonia Mirko Giacobbe.

La società del girone H vuole migliorare la propria classifica e con l’arrivo di Cavallaro, il nuovo allenatore ha richiesto l’arrivo di Mirko Giacobbe, centrocampista e capitano del Manfredonia. Lo scrive SerieD24.

Il classe 1992 era già un nome in orbita della società campana ma sembrava essere sfumato, il suo profilo è ritornato caldo nelle ultime ore su richiesta di Cavallaro.