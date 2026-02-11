Ghost job: cosa sono davvero gli annunci di lavoro “fantasma” pubblicati online

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Offerte di lavoro fantasma, annunci pubblicati su portali e piattaforme digitali che, pur sembrando autentici, non corrispondono a una reale posizione aperta. Il fenomeno dei ghost job sta diventando uno dei temi più discussi nel mercato del lavoro online. Non si tratta necessariamente di truffe evidenti o raggiri, ma di annunci che non portano ad alcuna assunzione concreta. In pratica, non c’è nessuno che assumerà davvero ma intanto la ricerca va avanti.

Negli ultimi anni, complice la crescita del recruiting digitale e l’aumento delle candidature inviate tramite piattaforme online, il numero di annunci di lavoro pubblicati è cresciuto in modo significativo. Tuttavia, non tutte le offerte pubblicate rappresentano opportunità reali. Il risultato è un mercato percepito come dinamico e ricco di possibilità, ma che spesso nasconde una realtà molto diversa per chi cerca lavoro.

Ghost job, i numeri del fenomeno a livello globale

Diversi studi internazionali hanno provato a misurare il fenomeno dei ghost job. Secondo un’analisi pubblicata da Forbes nel 2024, circa il 30-36% degli annunci di lavoro online presenterebbe caratteristiche riconducibili a offerte fantasma ovvero posizioni che non vengono effettivamente coperte o che restano pubblicate senza un reale processo di selezione attivo.

Una quota significativa di aziende ammette di pubblicare annunci anche quando non c’è un’urgenza immediata di assumere. In alcuni settori specifici, come edilizia e servizi professionali, la percentuale di annunci che non si traduce in un’assunzione effettiva può arrivare a sfiorare un caso su tre.

Questi numeri aiutano a comprendere perché molti candidati lamentino di inviare decine di curriculum senza ricevere risposta o senza essere mai contattati per un colloquio. Il problema non è sempre la qualità della candidatura ma l’assenza di una reale opportunità dietro l’annuncio.

Perché le aziende pubblicano offerte di lavoro fantasma

In un sondaggio tra professionisti HR, il 45% ammette di pubblicare ghost job “regolarmente” e il 48% lo fa “occasionalmente”. Le motivazioni alla base dei ghost job sono diverse.

Alcune aziende utilizzano gli annunci di lavoro online per costruire un database di curricula da contattare in futuro, altre per monitorare il mercato e valutare il livello delle competenze disponibili o le aspettative salariali. In altri casi, pubblicare offerte può servire a rafforzare l’immagine aziendale, trasmettendo un’idea di crescita e stabilità anche in fasi di rallentamento economico. Dal punto di vista del marketing aziendale, un annuncio attivo può contribuire a migliorare la visibilità del brand e la percezione di dinamismo.

L’impatto dei ghost job sui candidati e sul mercato del lavoro

Le offerte di lavoro fantasma hanno un impatto concreto sulla vita delle persone. Preparare una candidatura richiede tempo ed energia, sia per personalizzare il curriculum che per scrivere una lettera motivazionale.

Quando dietro un annuncio non c’è una reale intenzione di assumere, il candidato si trova a investire risorse senza alcun ritorno. Questo fenomeno contribuisce ad alimentare sfiducia nel mercato del lavoro online e nella selezione del personale digitale. Inoltre, i dati alterati dal numero elevato di annunci non autentici rendono più difficile comprendere l’andamento reale della domanda di lavoro in determinati settori.

Come riconoscere i ghost job: segnali a cui prestare attenzione

In un contesto in cui fino a un terzo degli annunci potrebbe non tradursi in un’assunzione concreta, il tema della trasparenza diventa centrale. Comprendere cosa sono i ghost job e imparare a riconoscere i segnali di un’offerta poco credibile è oggi fondamentale per orientarsi nel recruiting digitale.

L’impresa è ardua ovviamente, anche perché spesso l’euforia di aver trovato un annuncio di lavoro che sembra interessante, rischia di lasciarsi guidare dall’impulso del momento. Ma ci sono alcuni segnali comuni che dovrebbero insospettire un candidato.

Ad esempio, annunci generici o vaghi, privi di informazioni dettagliate sul ruolo, le responsabilità o il tipo di contratto. Spesso l’offerta presenta requisiti e competenze estremamente ampi o poco coerenti, come se cercasse “tutto e tutti” senza indicare esperienze o titoli specifici (i classici profili jolly).

Altri segnali includono la mancanza di informazioni sull’azienda o su chi gestisce la selezione, contatti solo tramite email generiche o piattaforme di recruiting senza riferimenti diretti a HR o responsabili di settore. Anche tempistiche troppo rapide o senza un reale approfondimento del profilo possono rappresentare un campanello d’allarme. Inoltre, annunci che promettono stipendi elevati rispetto alla media di mercato per mansioni comuni o che spingono a inviare dati personali sensibili “obbligatoriamente” nel form vanno considerati sospetti.

Infine, è utile fare attenzione alla frequenza di pubblicazione di annunci simili: se la stessa posizione viene ripubblicata periodicamente senza che vengano effettivamente chiusi processi di selezione, potrebbe trattarsi di un ghost job.