“Gesù ha accettato la sua croce, noi ci ostiniamo a non voler portare la nostra”

Era l’anno 2019 una suggestiva rappresentazione della passione di Cristo nostro Signore,in un luogo carico di religiosita’,le due basiliche.

Torneranno di nuovo quei bei tempi,Gesu’ ha accettato la sua croce,noi invece ci ostiniamo a non voler portare la nostra,anche se minuscola in confronto della sua,ovvero ancora non capiamo che per uscire da questa pandemia ci vuole il coraggio di tutti nel rispettare le regole sanitarie e governative evitando ulteriori morti inutili,come la sua sulla croce.

Anche il centurione che era un uomo forte e coraggioso, alla fine ha capito ed ha pianto,ma tutto era compiuto,noi aspettiamo che si compia cosa?,gente alla fame?,attivita’ decennali chiuse?,parenti morti?,suicidi di gente abbandonata a se’ stessa?, e’ facile scegliere Barabba ( ossia noi ) il difficile e’ accettare Cristo.

Buona Pasqua a tutti.

Damy Sciannandrone

Foto di Damy Sciannandrone