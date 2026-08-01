Geppi Cucciari fuori da “Un giorno da pecora”: perché esce di scena e chi prenderà il suo posto

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La voce circolava da giorni, ma ora l’indiscrezione sembra aver trovato conferme nei nuovi palinsesti Rai: Geppi Cucciari non tornerà alla guida di “Un giorno da pecora”. La storica conduttrice del programma di Rai Radio 1, dopo undici anni accanto a Giorgio Lauro, sarebbe pronta a lasciare il microfono del mattino. Al suo posto, secondo quanto emerge dai documenti interni, arriverebbe Nancy Brilli, già subentrata nei mesi scorsi durante l’assenza di Geppi.

Ma perché la comica sarda non tornerà? Chi ha spinto per il cambio? E cosa succederà ora allo storico format di Radio 1?

Perché Geppi Cucciari non tornerà a “Un giorno da pecora”: retroscena e decisioni Rai

La notizia del possibile addio di Geppi Cucciari arriva dall’analisi dei nuovi palinsesti radiofonici Rai, dove il suo nome non compare più accanto a quello di Giorgio Lauro. Una scelta che, secondo fonti interne, sarebbe già stata presa, anche se non ancora formalizzata pubblicamente. Il Corriere della Sera ha parlato addirittura di “epurazione”, richiamando alla memoria la celebre battuta di Geppi all’ex ministro Sangiuliano, ma dai vertici Rai filtra una versione più morbida: nessuna esclusione, solo una riorganizzazione.

La conduttrice aveva lasciato temporaneamente il programma a marzo 2026 per dedicarsi al film “Perfetta”, tratto dallo spettacolo di Mattia Torre, e per concentrarsi su “Splendida Cornice”, il suo show di Rai3. Durante quella pausa, era stata proprio Nancy Brilli a sostituirla, prima in modo sporadico e poi in maniera stabile dal 23 febbraio fino al termine della stagione.

Geppi aveva rassicurato gli ascoltatori sul suo ritorno in autunno, ma l’orientamento attuale dei palinsesti ribalta completamente lo scenario: ciò che sembrava una pausa temporanea si sta trasformando in un addio vero e proprio. La sua presenza in Rai, però, non è in discussione: Cucciari resterà saldamente alla guida di “Splendida Cornice”, programma che la rete considera strategico per la prima serata culturale.

Nancy Brilli nuova co-conduttrice: perché la Rai ha scelto lei

La sostituzione di Geppi Cucciari con Nancy Brilli non arriva come un fulmine a ciel sereno. L’attrice romana, reduce dalla partecipazione a Ballando con le Stelle, aveva già dimostrato una sorprendente naturalezza al microfono durante le puntate co-condotte con Giorgio Lauro. La sua presenza, inizialmente pensata come soluzione temporanea, avrebbe convinto i vertici Rai a puntare su di lei per la prossima stagione.

Brilli porta con sé un tono diverso, più narrativo e più vicino al mondo dello spettacolo, capace di dare al programma un’impronta nuova senza snaturarne la formula. La sua capacità di inserirsi nelle dinamiche del format, unita alla sintonia con Lauro, avrebbe giocato un ruolo decisivo nella scelta.

Il cambio della guardia, dunque, non nasce da un improvviso strappo, ma da una valutazione complessiva: la Rai avrebbe visto nella coppia Lauro‑Brilli un equilibrio fresco, utile a rilanciare il programma dopo una stagione segnata da assenze e sostituzioni. Una decisione che, secondo alcune fonti, sarebbe stata maturata già durante la primavera, quando Brilli aveva preso in mano la conduzione con continuità.

Undici anni di Geppi Cucciari e il futuro del programma: cosa cambia davvero

L’uscita di Geppi Cucciari da “Un giorno da pecora” segna la fine di un’era. La conduttrice era arrivata nel 2015, subentrando a Claudio Sabelli Fioretti, e da allora aveva costruito con Giorgio Lauro un duo amatissimo dagli ascoltatori. La loro ironia, la capacità di trasformare l’attualità in satira e la leggerezza con cui affrontavano ospiti e politici avevano reso il programma un punto fermo delle mattine di Radio 1.

La diciottesima edizione, andata in onda dal 29 settembre 2025 al 12 giugno 2026, aveva visto una conduzione a due velocità: prima con Cucciari, poi con Brilli. La transizione, inizialmente forzata dagli impegni cinematografici della comica, si era trasformata in una prova generale della nuova formula.

Ora, con l’arrivo di Nancy Brilli come co-conduttrice fissa, il programma si prepara a una stagione diversa, ma non rivoluzionaria. Giorgio Lauro resta confermatissimo, mentre la presenza di Brilli promette un tono più brillante e più vicino al mondo delle fiction e del cinema, settori che l’attrice conosce bene.

Nonostante le voci di “epurazione”, la Rai continua a puntare su Geppi Cucciari in altri spazi editoriali, segno che la scelta non nasce da un allontanamento, ma da una ridefinizione dei ruoli. “Un giorno da pecora” cambia volto, ma non perde la sua identità: resta un programma che vive di voci, talenti e professionalità, proprio come è sempre stato.