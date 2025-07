[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gentile: “Riduzione Canone Unico Patrimoniale: meno peso per chi investe sul territorio”

Negli ultimi anni, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) è diventato per molti imprenditori un ostacolo significativo, un costo percepito come sproporzionato rispetto ai benefici ricevuti. Abbiamo deciso di intervenire in modo deciso e strutturato, per alleggerire il carico sulle attività economiche regolari e favorire chi investe stabilmente nella nostra città.

Non si tratta di una scelta estemporanea, ma dell’esito di un percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi con commercianti, operatori e associazioni di categoria. Il risultato di questo lavoro è la Delibera di Giunta n. 29 del febbraio 2025, che introduce una rimodulazione concreta delle tariffe:

• -35% per le occupazioni permanenti, come dehors annuali, chioschi o altre strutture stabili;

• -15% per le occupazioni temporanee, per rendere più accessibile l’uso flessibile del suolo pubblico per eventi o iniziative stagionali.

Vogliamo costruire un sistema CUP più giusto, equo e sostenibile, che premi la continuità, la regolarità, il decoro urbano e la presenza stabile nel tessuto economico cittadino.

Accanto alla riduzione delle tariffe, abbiamo potenziato l’azione sui controlli, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate alla carenza di personale nella Polizia Locale.

Dal 1° aprile ad oggi:

• sono pervenute 31 richieste di occupazione temporanea e 2 richieste di occupazione permanente;

• sono state avviate 46 istruttorie per morosità gravi, 11 delle quali hanno già intrapreso un percorso di regolarizzazione;

• sono state elevate 21 sanzioni amministrative per irregolarità rilevate;

• è stato sollecitato il concessionario C&C Srl affinché svolga pienamente il proprio ruolo di controllo sul territorio.

Il nostro impegno non finisce qui. Nei prossimi mesi lavoreremo a:

• un nuovo regolamento per dehors e chioschi, coerente con la qualità urbana e paesaggistica;

• una revisione complessiva del regolamento CUP, anche in termini di sanzioni e progressività;

• l’introduzione di regole chiare per la gestione dei distributori automatici.

È solo il primo passo verso una fiscalità locale più giusta, pensata per premiare chi lavora con trasparenza e responsabilità. Continuiamo su questa strada, con spirito di servizio e senso di giustizia.

Lo scrive su Facebook l’Assessore Matteo Gentile