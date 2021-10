Genny Random – Io ho te (Halloween remix)

A pochi giorni da Halloween e sulle principali piattaforme digitali esce “Io ho te” remix prodotto da Giovanni La Tosa.

Cover del successo omonimo del 1983 di Donatella Rettore, Io ho te in questa versione di Genny Random é ulteriormente rivisitata in chiave electro reggaeton da La Tosa.



Questo remix rispetto alla canzone d’amore degli anni ’80 ne esaspera alcuni aspetti rendendo il tutto ossessivo e morboso al punto che il video trasporta in un ambiente ancora piú misterioso e macabro ispirato agli horror anni ’50.

L’uscita del video sul canale YouTube di Genny Random é fissata per il 29 Ottobre in concomitanza con l’uscita del brano sulle principali piattaforme digitali di musica online.