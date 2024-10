Gennaro scomparso a Cerignola, repertate tracce biologiche

Proseguono le indagini dei carabinieri sulla scomparsa di Gennaro Fiscarelli, il 32enne di Cerignola (Foggia), con precedenti penali, di cui non si hanno notizie da sabato 5 ottobre.

Tracce biologiche (una macchia ematica e formazioni pilifere), ritrovate in un luogo distante da quello in cui si stanno concentrando le ricerche, sono state isolate e repertate ieri da chi indaga per essere sottoposte ad esami e comprendere se appartengono al 32enne.

E’ stata controllata innanzitutto l’area di campagna dove è stata rinvenuta carbonizzata la sua auto, una Fiat Bravo color amaranto.

Poi le ricerche sono state estese ad un perimetro più ampio. Le forze dell’ordine coadiuvate dai vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno scandagliando anche pozzi e anfratti.

Anche il telefono cellulare ritrovato ad una manciata di metri dall’auto carbonizzata sarà sottoposto a perizia per verificare il traffico di chiamate in entrata ed in uscita e la messaggistica nel tentativo di individuare eventuali elementi utili alle indagini.

La sera del 5 ottobre, a quanto si è saputo, il 32enne è uscito con un amico e ha partecipato alla Notte dello sport in corso a Cerignola, fino a tarda ora. Poi di lui si sono perse le tracce quando, salutato l’amico, avrebbe dovuto fare rientro a casa. Cosa sia accaduto al momento resta un mistero. Gli inquirenti non escludono alcuna possibilità, compresa quella che possa trattarsi di un caso di lupara bianca.

