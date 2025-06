Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale, ora è ufficiale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gennaro Gattuso è il nuovo Ct della Nazionale. Gravina: “È un simbolo del calcio italiano, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni”

Il neo Commissario Tecnico sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma.