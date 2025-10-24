Gemma Galgani, ultimo anno a Uomini e Donne? Maria De Filippi fa una promessa alla dama

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Uomini e Donne è tra i programmi più seguiti del pomeriggio di Canale 5. Il dating show vede da ormai tanti anni la presenza di Gemma Galgani. La dama è da oltre 15 anni al trono over per trovare l’amore. La popolarità della torinese è cresciuta a dismisura, dividendo il pubblico tra chi fa il tifo per lei e chi invece non sopporta più la sua presenza in studio visto che ormai l’amore tarda ad arrivare. Gemma Galgani è stata a dir poco sfortunata in amore visto che le sue storie sono tutte naufragate tra un mare di polemiche e lacrime. La torinese non ha ancora imparato a distinguere tra chi è veramente interessato a lei e chi vuole un po’ di notorietà, approfittando della sua rilevanza all’interno di Uomini e Donne. Lo scorso anno, la dama si è disperata per Arcangelo nonostante lui avesse voluto soltanto un’amicizia.

Maria De Filippi ha promesso a Gemma Galgani di aiutarla a trovare l’amore a Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma ha pianto per Mario Lenti. La dama infatti ha dimostrato di non avere molta fortuna in amore. La sua è praticamente inesistente, tanto che questo potrebbe essere il suo ultimo anno sulle seggioline del parterre del trono over. Ma ecco un’indiscrezione che potrebbe cambiare tutto. Si mormora che Maria De Filippi avrebbe fatto una promessa a Gemma Galgani. La conduttrice avrebbe promesso alla donna di guidarla nella ricerca dell’amore per far sì che i 15 anni all’interno del programma non siano serviti a nulla. Intanto la dama si è invaghita per Mario ma lui non vuole più saperne, dimostrando interesse per altre donne.