Gemma Galgani, parole d’elogio verso Filippo Bisciglia prima di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island partirà il prossimo 27 giugno in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Il reality show sta per tornare con la conduzione nuovamente di Filippo Bisciglia. Un programma molto seguito dai fan come Gemma Galgani. Proprio quest’ultima ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram per fare un in bocca al lupo al conduttore per questa nuova edizione di Temptation Island. La dama del trono over di Uomini e Donne ha scritto che con l’arrivo dell’estate molti programmi hanno lasciato un vuoto sopratutto nelle persone sole che trovano l’unica consolazione nella televisione. Gemma Galgani a questo punto ha fatto riferimento al ritorno di Temptation Island, tanto da scrivere le seguenti parole: “Con le sue albe d’orate ed i tramonti infuocati metterà a dura prova i legami d’amore, svelando verità nascoste e passioni profonde”.

Gemma Galgani fa i complimenti a Filippo Bisciglia di Temptation Island

La stella di Uomini e Donne Gemma Galgani ha scritto un post su Instagram su Temptation Island, il reality show in programma il 27 giugno su Canale 5. La dama si è detta pronta a mettersi davanti alla televisione per assistere alla nuova stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Per questo motivo, ha voluto fare i complimenti al conduttore, tanto da scrivere: “Sembra guidare una barca a vela, accarezzando le onde. A volte con un suono leggero, altre attraverso turbolenze, ma sempre come un vero e garbato condottiero al timone.” Nel frattempo, sono state svelate le sei coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del reality show, le cui riprese si stanno registrano attualmente in Sardegna.