Gelo o mitezza? Chi vincerà a febbraio?
Nonostante il continente europeo sia diviso a metà tra il gelo, presente a nordest e la mitezza, presente altrove, questa situazione potrebbe non subire variazioni importanti nell’arco delle prossime due settimane. Si tratta ovviamente di tendenze a lungo termine che necessitano di molte conferme, ma l’andazzo meteorologico a scala europea sembra essere questo.
Questo è il commento di Paolo Bonino su MeteoLive.
Per ciò che concerne l’Italia, ancora correnti atlantiche miti ed umide con un tempo spesso piovoso, ma non freddo. Dalla mappa si evincono esuberi termici dalla media attorno a 3-4° in sede mediterranea ed italica. La medesima situazione riguarderà parte dell’Europa centrale e quasi tutta l’Europa occidentale.
Anche nella terza settimana del mese non si intravedono scossoni a questo andazzo.