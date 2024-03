Gelbison-Manfredonia, i convocati

Ultimo allenamento della settimana per i biancocelesti, in vista del match di domani con il Gelbison.

Al termine della rifinitura, lo staff tecnico ha diramato l’elenco dei 21 convocati per la trasferta di Capaccio.

Assenti lo squalificato Babaj oltre agli infortunati Hernaiz, Balba e Taormina.

Prima convocazione per il 2006 Adam El Meskini, esterno d’attacco della Under 19

Di seguito, l’elenco completo:

Portieri: Borrelli, Paduano, Palma

Difensori: Bamba, De Luca, De Vito, Fissore, Forte, Konate, Spina, Viti

Centrocampisti: Amabile, Cicerelli, Giacobbe, Prencipe, Sfrecola

Attaccanti: Achik, Calemme, Carbonaro, El Meskini, Orlando