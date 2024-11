Gatta: “La Asl Foggia batta un colpo! Disagi a Mattinata e Manfredonia!”

È di diversi giorni fa la denuncia della situazione grottesca vissuta dai cittadini di Mattinata, costretti a fare i conti con la mancanza di un quarto medico di medicina generale, assolutamente necessario, per avere i tre medici di base in servizio il numero massimo di assistiti. Nonostante il problema sia stato segnalato alla ASL e sia assolutamente risolvibile attingendo alla disponibilità già manifestata da un medico residente a Mattinata, inserito anche in graduatoria, nulla si è mosso. Eppure basterebbe volerlo! Nel frattempo, i disagi per i mattinatesi continuano!

Allo stesso modo, nulla si è mosso relativamente alle disfunzioni registrate presso la farmacia ospedaliera del “San Camillo”, anch’esse segnalate alla ASL. File e ore d’attesa interminabili per tanti soggetti fragili, prevalentemente anziani, costretti a ritirare farmaci indispensabili per la loro salute.

Pochissimi posti a sedere per tanti utenti e mancanza di un bagno, personale insufficiente e con un carico di lavoro eccessivo. Una situazione vergognosamente grave, non più sostenibile. A tanto aggiungasi la rottura di un macchinario per la tac in ospedale da ben oltre un mese, che non è stato ancora riparato né sostituito. Ed i problemi si moltiplicano a Vieste, dove si è costituito persino un comitato per la rivendicazione dei sacrosanti diritti della sua popolazione, rispetto ai quali registriamo una sistematica distrazione dell’Azienda sanitaria foggiana e della Regione.

Attendiamo risposte urgenti e concludenti della ASL. In difetto agiremo presso tutte le sedi competenti, per rivendicare ciò che è dovuto ai cittadini.